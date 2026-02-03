El Mundo

El chavismo exige la liberación de Maduro a un mes de su captura

Miles de chavistas se movilizaron el martes para exigir la liberación de Nicolás Maduro.

Por AFP
Una simpatizante del depuesto presidente Nicolás Maduro hace un gesto mientras participa en una vigilia en Caracas el 2 de febrero de 2026.
Una simpatizante del depuesto presidente Nicolás Maduro hace un gesto mientras participa en una vigilia en Caracas el 2 de febrero de 2026. (JUAN BARRETO/AFP)







AFP

