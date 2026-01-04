¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Maduro, capturada por Estados Unidos?

Una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York señala a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, como parte activa de una extensa red de narcotráfico, corrupción y violencia armada que habría operado durante más de dos décadas con participación de altos jerarcas del régimen venezolano.

Luego del ataque que se presentó en Caracas, Venezuela, por parte de equipos de las fuerzas estadounidenses, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló en su cuenta de X que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados al Distrito Sur de Nueva York.

A raíz de esta situación, muchas personas se preguntan quién es la mujer con la que el presidente lationoamericano lleva más de dos décadas de relación y decidió casarse en julio de 2013.

Cilia Flores, nacida en 1956 en la ciudad de Tinaquillo, en el estado de Cojedes, Venezuela, es abogada especialista en derecho laboral y penal. Además, es reconocida por ocupar altos cargos y asistir a Hugo Chávez durante los intentos militares para derrocar a Carlos Andrés Pérez en 1992.

Con respecto a su relación con Nicolás Maduro, la mujer recordó en una entrevista que la primera vez que se cruzó con él, se encontraba realizando algunas actividades en la calle por la liberación de Chávez.

“Yo siempre recuerdo una asamblea en Catia, cuando un muchacho pidió la palabra, habló y me quedé mirando”, dijo Flores, refiriéndose a la ocasión en que cruzó miradas con él y consideró que sus afirmaciones eran de una persona inteligente.

Para 2013, año en el que murió Chávez, la mujer ya había sido presidenta de la Asamblea Nacional y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, por lo que siempre hizo parte del círculo cercano del mandatario fallecido.

Aunque su colaboración con el Gobierno venezolano permitió que años después su esposo, Nicolás Maduro, se hiciera con la vacante del ‘comandante eterno’, su influencia fue manejada con un perfil bajo.

Sin embargo, tanto para los simpatizantes del régimen como para los opositores, Cilia es considerada “un poder detrás del poder”, lo que ha generado disgustos entre sus allegados, quienes sugieren que el mandatario la escucha más a ella que a cualquier otra persona.

“Tiene un carácter candela pura. Eso que ustedes vieron cuando ella fue diputada, exactamente así es en la casa. Pero yo me impongo con fuerza. La última palabra siempre la tengo yo, cuando le digo ‘así es mi amor’”, ironizó en alguna ocasión el presidente de Venezuela cuando la presentó como un miembro clave de su campaña.

Si bien dentro de este pequeño círculo muy pocas mujeres han logrado ocupar puestos jerárquicos importantes, el pueblo venezolano considera que Cilia Flores era la mujer más poderosa del país.

Detalles de la trayectoria política de Flores

En 1993, Flores fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y se incorporó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), organización creada por Hugo Chávez, según detalla BBC Mundo.

En el 2000 fue electa diputada de la Asamblea Nacional. De acuerdo con CNN en Español, Flores volvió a obtener un escaño en 2005, y un año después se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento, en sustitución de Nicolás Maduro, quien pasó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Chávez.

“Durante seis años estuvo al frente de un Parlamento prácticamente monocolor, debido a la decisión de los principales partidos de la oposición venezolana de no participar en los comicios legislativos”, expone BBC Mundo.

Bajo su mandato, Flores prohibió la entrada a los periodistas al hemiciclo de sesiones. Además, de acuerdo con CNN en Español, fue señalada por contratar “a decenas” de familiares como empleados en el Congreso.

A inicios de 2012, Chávez la designó procuradora general de la República, cargo que desempeñó hasta marzo de 2013, cuando falleció el entonces mandatario.

En julio de 2013, tres meses después de la elección de Nicolás Maduro como presidente, Cilia Flores asumió formalmente el rol de primera dama, tras contraer matrimonio con él, según un recuento de BBC Mundo.

En las elecciones legislativas de 2015, volvió a ser electa diputada de la Asamblea Nacional, en la que el chavismo pasó a ser minoría por primera vez en 15 años. No obstante, en agosto de 2017 se apartó de ese órgano legislativo para integrarse a la Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con CNN en Español, en 2021 fue nuevamente electa diputada de la Asamblea Nacional, cargo que mantiene en la actualidad.