¿Quién entregó a Nicolás Maduro? Exvicepresidente de Colombia lanza acusación

El exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, afirmó que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no fue producto exclusivamente de una operación de extracción militar, sino de una entrega facilitada desde el entorno más cercano del poder en Venezuela.

En declaraciones ofrecidas a NTN24, Santos señaló directamente a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como pieza clave en el desenlace.

“Estoy absolutamente seguro de que Delcy entregó a Maduro. Con toda la información que tenemos uno empieza a sumar y dice: ‘esta es una operación en la que lo entregan’”, sostuvo el exmandatario colombiano, al analizar la acción ejecutada por fuerzas estadounidenses en la madrugada de este sábado en territorio venezolano.

Nicolás Maduro desea "un feliz año nuevo" mientras es llevado a las oficinas de la DEA

Estados Unidos confirmó que la operación derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. La maniobra se produjo en medio de una creciente presión internacional contra el régimen venezolano desde septiembre pasado.

Santos consideró que, tras la captura, Delcy Rodríguez asumiría un rol central en el proceso político inmediato. “Delcy va a ser la de la transición en Venezuela con el liderazgo de Trump. Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar y va a tratar de ganarse un poco de independencia”, afirmó.

El exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, aseguró que la captura de Nicolás Maduro no fue solo una operación militar, sino una entrega desde el círculo de poder en Venezuela, específicamente la visepresidenta Delcy Rodríguez. (FEDERICO PARRA/AFP)

‘El margen de maniobra lo dicta Estados Unidos’

El exvicepresidente colombiano añadió que el margen de maniobra de Rodríguez dependerá en buena medida del rol del secretario de Estado estadounidense.

“Vamos a ver hasta dónde Marco Rubio maneja este espacio y qué tanto margen de maniobra le dejan a Delcy Rodríguez”, indicó durante la entrevista con NTN24.

En ese contexto, Santos advirtió que quien enfrentará mayores dificultades será la líder opositora María Corina Machado.

“A quien le va a tocar más duro es a María Corina Machado, quien va a tener que ganarse un escenario y un espacio con Trump”, señaló.

Santos también describió la actuación del presidente estadounidense como profundamente pragmática y afirmó que Trump ya habría tomado tres decisiones clave frente al caso venezolano.

“Su decisión fue: ‘me llevo a Maduro, monto una transición con alguien del régimen y busco la financiación y la ganancia de las petroleras’”, subrayó.

Finalmente, el exvicepresidente colombiano alertó sobre los riesgos que enfrenta la democracia venezolana en este nuevo escenario.

“Estamos viendo un momento muy difícil para la democracia en Venezuela”, advirtió, al tiempo que alertó sobre un posible “reciclaje del madurismo”. Según explicó, “si las cosas siguen como van y no hay una transición rápida, vamos a ver un chavismo que sobrevive la captura de Maduro”.