El Mundo

¿Por qué Estados Unidos también arrestó Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro?

Acusación del Distrito Sur de Nueva York achaca a la esposa de Nicolás Maduro un largo historia delictivo

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras prestar juramento durante la investidura presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Fotografía:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras prestar juramento durante la investidura presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Fotografía: (JUAN BARRETO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cilia Adela Flores de MaduroNicolás MaduroDonald TrumpVenezuelaEstados Unidos
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.