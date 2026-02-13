Parlamento venezolano aplaza votación final para histórica ley de amnistía

Vista general de la Asamblea Nacional durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene lugar en Caracas el 12 de febrero de 2026. El Parlamento venezolano inició el jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que se espera conduzca a la liberación masiva de presos políticos. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)

Caracas, Venezuela.El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final para la aprobación de una amnistía general para los presos políticos en el país, al no llegar a un acuerdo sobre un artículo que impacta el alcance de la ley.

Se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos, un clamor que se escuchó en la primera gran manifestación opositora desde la caída de Nicolás Maduro, que congregó a miles de personas en Caracas al grito de “no tenemos miedo”.

La amnistía es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El debate se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca ‘a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos’ en 27 años del chavismo. La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho”.

La diputada opositora Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno implica ‘que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera’, sino que sea un proceso automático.

‘No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito’, argumentó por su lado la diputada oficialista Iris Varela. ‘El que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía’.

“Aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido”, añadió.

La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 personas aún detenidas por razones políticas en Venezuela. La mayoría de ellos defiende su inocencia.

La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión ‘en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso’, indicó el diputado Jorge Arreaza, responsable de la redacción del texto.

‘Al no haber independencia de poderes (...) no podemos ponernos a derecho en cualquier circunstancia o no podemos confiar en que ese juicio no esté amañado’, explicó a la AFP la abogada Jackeline Sandoval.

La próxima sesión legislativa está prevista para el jueves próximo.

‘¡Que sean todos!’

La sesión parlmentaria coincide con una manifestación de miles de personas que convocó el movimiento estudiantil por el Día de la Juventud. Es la primera gran movilización de la oposición desde la caída de Maduro.

Familiares de presos políticos sostienen carteles mientras participan en una protesta frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. (PEDRO MATTEY/AFP)

‘Amnistía ya’, se leía en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país, donde se concentró la manifestación opositora.

‘¡No tenemos miedo!’, gritaban los manifestantes tras meses de un silencio impuesto con represión. Solo las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024 llevó a más de 2.000 personas a la cárcel.

Rodríguez, que gobierna bajo presión d el presidente Donald Trump, inició un proceso de excarcelaciones a los pocos días de asumir el poder y ordenó también el cierre del Helicoide. La oposición y activistas de derechos humanos señalan esta temida cárcel como un centro de tortura.

El partido de gobierno convocó igualmente a una marcha que también reunió a miles. Entre sus exigencias figura la libertad de Maduro y de su esposa Cilia Flores, ambos detenidos en Nueva York donde enfrentan cargos de narcotráfico.