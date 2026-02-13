El Mundo

Parlamento venezolano aplaza votación final para histórica ley de amnistía

Solo las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024 llevó a más de 2.000 personas a la cárcel.

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista general de la Asamblea Nacional durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene lugar en Caracas el 12 de febrero de 2026. El Parlamento venezolano inició el jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que se espera conduzca a la liberación masiva de presos políticos. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
Vista general de la Asamblea Nacional durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene lugar en Caracas el 12 de febrero de 2026. El Parlamento venezolano inició el jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que se espera conduzca a la liberación masiva de presos políticos. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) (PEDRO MATTEY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaPresos políticosNicolas Maduro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.