El Mundo

Excarcelan a al menos 80 presos políticos en Venezuela

El gobierno reporta cientos de liberaciones desde diciembre, pero organizaciones denuncian que la realidad en los penales venezolanos es muy distinta.

EscucharEscuchar
Por AFP
Las excarcelaciones se producen en un contexto de tensiones políticas, organizaciones estiman que aún hay cientos de presos políticos en el país.
Las excarcelaciones se producen en un contexto de tensiones políticas, organizaciones estiman que aún hay cientos de presos políticos en el país. (JACINTO OLIVEROS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaPresos políticosExcarcelan
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.