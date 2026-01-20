El Mundo

Trump dice sobre Machado: ‘Quizás podamos involucrarla de alguna manera’ en Venezuela

La semana pasada, Machado visitó a Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, que ella recogió en diciembre.

Por AFP
Machado entrega su Nobel de la Paz a Donald Trump
La medalla del Premio Nobel de la Paz fue el centro de la reunión entre los líderes de Venezuela y Estados Unidos. (AFP/AFP)







