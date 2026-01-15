Opositora venezolana Machado llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.

Washington, Estados Unidos. La líder opositora venezolana María Corina Machado llegó el jueves a la Casa Blanca para un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, constató un fotógrafo de la AFP.

Vestida con un traje chaqueta blanco, Machado llegó a la entrada exterior del recinto de la Casa Blanca a bordo de un auto.

Fue escoltada al interior para un almuerzo a puerta cerrada, según la agenda de la Casa Blanca.

No trascendió nada de inmediato sobre la entrevista con Trump.

El presidente estadounidense “estaba impaciente” por conocer a Machado y esperaba mantener “una buena conversación productiva”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras la reunión aún estaba en curso.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

El Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción. Pero agregó: “Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz”, asociado para siempre a determinadas personas u organizaciones, sin posibilidad de compartirlo o transferirlo.