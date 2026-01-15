Trump se reúne con María Corina Machado mientras se acerca a gobierno de Delcy Rodríguez

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump recibe este jueves a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que pugna por mantener línea directa con Washington en momentos en que el mandatario afianza su diálogo con la actual líder del régimen, Delcy Rodríguez.

Trump había dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y aún más la idea de “compartir” de alguna manera el premio Nobel, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana.

Ella le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Pero el miércoles, el republicano declaró ante la prensa que mantuvo una “larga” conversación telefónica con la actual líder del país, Delcy Rodríguez, a la que calificó de “formidable”.

Rodríguez, por su parte, explicó que la conversación fue “productiva y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”.

Fiel a su política de palo y zanahoria, el gobierno Trump anunció este jueves la incautación en el Caribe de un sexto petrolero sometido a sanciones.

El embargo a todo el petróleo venezolano que intente salir del país sin control de Washington es el arma más eficaz en estos momentos para obligar a Caracas a plegarse a los dictados de Trump.

Apoyo a pesar de todo

Tras su reunión en la Casa Blanca con Trump, Machado acudirá al Senado, donde mantendrá un encuentro con demócratas y republicanos.

Machado salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense.

Tras recibir el premio Nobel en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

El exitoso ataque militar estadounidense a Venezuela que derrocó y sacó del país a Nicolás Maduro y a su esposa reactivó todos los rumores en torno a las posibilidades de un cambio de liderazgo histórico en Venezuela.

Pero ese espejismo duró poco: la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió rápidamente la sucesión y, más importante aún, Trump dio su beneplácito.

Machado es “una persona muy amable”, pero “no goza de apoyo ni de respeto en su país”, aseguró Trump, lo que desorientó a la oposición interna.

Machado mantiene a pesar de todo su apoyo resuelto a Trump y a su audaz decisión de sacar por la fuerza a Maduro del poder.

“Está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, aseguró en Roma.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, mantienen el timón de los complejos asuntos venezolanos, que pasan ante todo por poner orden en su producción petrolera.

Para ello espera contar con la colaboración de las multinacionales petroleras, que sin embargo piden que se aclare el marco legal y político.

Trump se vanaglorió el miércoles de que Venezuela accedió a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, lo que significaría una ganancia de centenares de millones de dólares, emplazado oficialmente en cuentas bancarias bajo control del Departamento de Estado.

El mandatario republicano, que ha demostrado reiteradamente que en política exterior tiene ante todo más intereses que aliados, relegó así sin tapujos la aspiración de numerosos venezolanos, entre ellos los que se exiliaron en Estados Unidos, de devolver rápidamente la democracia al país caribeño.

Tanto el presidente como Rubio insisten que ante todo hay que mantener la estabilidad del gobierno chavista, al que han acusado en el pasado repetidamente de ser un “régimen narcoterrorista”.