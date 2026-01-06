Instituto Nobel aclara que el Nobel de la Paz no puede transferirse tras declaraciones de Machado

Oslo, Noruega. El instituto del Nobel de la Paz explicó que un premio Nobel no se puede transferir a un tercero tras anuncio de Maria Corina Machado, ganadora de 2025, queriendo ‘compartirlo’ con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el medio español El Diario, el portavoz Erik Aasheim comentó que “Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”.

El representante del Instituto Nobel noruego añadió, “En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”.

Machado le dedicó el premio a Donald Trump al aceptarlo en octubre de 2025. El lunes en una entrevista en el medio estadounidense, Fox News, afirmo que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él” reportó El Diario.

Según el Washington Post, aceptar el premio deseado por Trump por su ayuda con el acuerdo de paz entre Israel y Palestina, resultó en la ausencia de apoyo de Estados Unidos para Machado. Tras la captura de Maduro, Estados Unidos le ha negado el apoyo para liderar una transición en Venezuela.

El Diario reporta que en una entrevista en la NBC, Trump negó esta información. Sin embargo, sí ha dicho que Machado “no debería haberlo ganado”.