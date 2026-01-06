El Mundo

Instituto Nobel aclara que el Nobel de la Paz no puede transferirse tras declaraciones de Machado

El Instituto Nobel de la Paz afirmó que el premio no puede ser transferido a terceros, tras anuncio de María Corina Machado diciendo que quería compartirlo con Donald Trump.

Por Carlota Zamora González
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado en Oslo.
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado en Oslo. (ODD ANDERSEN/AFP)







Maria Corina MachadoNobel de la PazVenezuelaEstados UnidosDonald Trump
Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

