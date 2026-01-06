El Mundo

María Corina Machado promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

María Corina Machado reaparece tras la salida de Nicolás Maduro, critica a Delcy Rodríguez y plantea su regreso a Venezuela en medio del debate sobre la transición política.

Por AFP
“En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda”, dijo María Corina Machado en una entrevista con Fox News. (Foto: Juan BARRETO / AFP) (JUAN BARRETO/AFP)







María Corina MachadoVenezuelaNicolás MaduroDelcy Rodríguez
