El Mundo

¿Por qué el petróleo de Venezuela emerge en el centro del conflicto con Estados Unidos y cómo afectará a Costa Rica?

La detención de Nicolás Maduro por cargos de narcoterrismo reveló un interés adicional, el petróleo venezolano. Conozca los efectos previstos de la acción militar.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro la noche de este 3 de enero de 2026.
“Vamos a dirigir el país”, dijo Donald Trump, este sábado en conferencia de prensa, sobre el objetivo de Estados Unidos de tomar el control de Venezuela y el petróleo del país suramericano. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEstados UnidosPetróleoNicolás MaduroDonald Trump
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.