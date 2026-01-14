El Mundo

Trump califica a presidenta interina de Venezuela como ‘persona formidable’ y dice que todo ‘anda muy bien’

Donald Trump afirmó tras una “larga conversación” con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que las relaciones entre Estados Unidos y Caracas “andan muy bien”, antes de recibir a María Corina Machado en la Casa Blanca.

Por AFP
Según Donald Trump, Rodríguez es "una persona formidable".







Delcy RodriguezDonald TrumpVenezuela
