El Mundo

Un mes después de la captura de Maduro, el gobierno de Venezuela navega entre el discurso contra Estados Unidos y el acercamiento a Trump

El gobierno interino de Venezuela enfrenta un delicado equilibrio entre mantener un discurso crítico contra Estados Unidos y mostrar apertura hacia la administración de Donald Trump, en medio de tensiones políticas y económicas tras la transición de poder.

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta combinación de imágenes creada el 21 de enero de 2026 muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una sesión de la Asamblea Nacional para juramentar como presidenta interina de Venezuela en Caracas el 5 de enero de 2026, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine (fuera de cuadro), habla con la prensa luego de las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.
Esta combinación de imágenes creada el 21 de enero de 2026 muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una sesión de la Asamblea Nacional para juramentar como presidenta interina de Venezuela en Caracas el 5 de enero de 2026, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine (fuera de cuadro), habla con la prensa luego de las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026. (FEDERICO PARRA JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MaduroVenezuelaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.