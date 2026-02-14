Un mes después de la captura de Maduro, el gobierno de Venezuela navega entre el discurso contra Estados Unidos y el acercamiento a Trump

Esta combinación de imágenes creada el 21 de enero de 2026 muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una sesión de la Asamblea Nacional para juramentar como presidenta interina de Venezuela en Caracas el 5 de enero de 2026, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine (fuera de cuadro), habla con la prensa luego de las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.

Caracas, Venezuela. El “doble discurso” del gobierno interino de Venezuela navega entre un fuerte rechazo a la intervención extranjera tras la captura de Nicolás Maduro y una apertura a la administración de Donald Trump.

Según analistas, esto buscaría la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder.

En las principales vías de Caracas abundan vallas propagandísticas que exigen el regreso de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos presos en Nueva York acusados de narcotráfico.

“Bring them back” (tráiganlos de vuelta) se ha convertido en un eslogan oficial dirigido a los captores de esta pareja en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La propaganda se instaló rápidamente.

“No war, yes peace! Por mi gente y mi familia, free president Maduro and Cilia, los queremos de vuelta. Bring them back!”, resuena en los medios estatales una canción de salsa con toques urbanos que mezcla inglés con español. “¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!”, continúa la pegajosa melodía.

Los militares se declaran “revolucionarios, socialistas, antimperialistas y, hoy más que nunca, profundamente chavistas”, una doctrina heredada del fallecido presidente izquierdista Hugo Chávez (1999-2013).

La Fuerza Armada expresa su respaldo a Rodríguez y, como dice la canción, pide además a Maduro y Flores “de vuelta” en Venezuela.

Ante las cámaras, el liderazgo chavista muestra una posición férrea contra Estados Unidos por la captura de Maduro, pero los hechos dicen lo contrario.

En Caracas exigen el regreso de Nicolás Maduro y su esposa, tras su captura el 3 de enero, mientras el gobierno interino combina un discurso contra Estados Unidos con señales de acercamiento a la administración de Donald Trump. (La Nación/La Nación)

‘Fingir continuidad’

El gobierno interino ha tomado decisiones a la medida de Estados Unidos, que dice controlar el país caribeño y su industria de hidrocarburos.

La agenda incluye una reforma petrolera, una ley de amnistía, excarcelaciones de presos políticos y promesas de reforma judicial. “Va rápido, muy rápido si pensamos que la operación estadounidense tuvo lugar hace apenas un mes”, comenta una fuente diplomática.

La reciente visita del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, termina de contradecir la narrativa antimperialista y más bien anticipa una relación bilateral positiva.

“Es un gobierno que tiene que fingir cierta continuidad, o cierto continuismo”, explica la analista Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar.

“Tiene que fingir y adelantar la idea de que es en verdad el heredero de Chávez y Maduro, del chavismo”, añade.

El gobierno gestiona un equilibrio delicado porque “la era Chávez-Maduro se cerró” después del 3 de enero, considera Capriles. Y bajo esa premisa, es razonable que se mantenga un “doble discurso”, afirma.

Para la analista, Rodríguez tiene como prioridad la continuidad política, que espera consolidar con la mejora de las condiciones económicas que propiciará la nueva relación con Estados Unidos.

“Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez (presidente del Parlamento), están efectivamente interesados en hacer cambios, sobre todo económicos, que permitan la entrada de capitales, levantamiento de sanciones, que es una fórmula también a la que ellos apuestan para mantenerse en el poder a largo plazo”, señala por su parte el sociólogo Antulio Rosales.

El también profesor de la Universidad York de Toronto sostiene que el gobierno busca tanto el apoyo de Estados Unidos, como fuerza en sus bases. “Es encontrar en la unidad la forma más clara de sobrevivencia”, insiste.

Futuro sin Maduro

El reclamo de la liberación de Maduro es un elemento unificador vital para la propaganda, pero el gobierno interino no apunta realmente a eso, según Rosales.

“Suena ridículo que Maduro regrese (...) No es algo que está en la cabeza de ninguno de ellos. Es parte de un discurso unificador, así como la imagen de Chávez sirvió para mantener a Maduro, ahora Maduro sirve para mantener alineados a los grupos más cercanos a él”, apunta.

Incluso las promesas de lealtad del ejército pueden tener más de una lectura.

Capriles estima que se trata de una “señal” para Washington para demostrar que no solo apoyan el interinato, sino también “lo que Delcy Rodríguez ha acordado con (...) Estados Unidos”.

“Tengo la sensación de que lo que les conviene, lo hacen rápidamente, y lo que no les conviene, lo hacen avanzar más lentamente”, dice con escepticismo Isabel, una estudiante de psicología de 21 años que pidió mantener el anonimato.

Aunque para Eduardo Alfaro Fariña, un simpatizante del gobierno de 58 años, Washington “montó un show mediático”.

El “imperio” estadounidense quiere “hacer creer al mundo, y sobre todo a muchos venezolanos, que es él quien gobierna aquí”, considera Fariña. “No somos la colonia ni el patio trasero de ningún otro país”.