Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela

Familiares de presos políticos en Caracas iniciaron una huelga de hambre frente a la prisión Zona 7 para exigir la liberación de sus seres queridos, tras el aplazamiento de la ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de detenidos en Venezuela.

Por AFP
Familiares de presos políticos acampan frente a la cárcel Zona 7 en Caracas, donde iniciaron una huelga de hambre para pedir la liberación de sus seres queridos tras el aplazamiento de una ley de amnistía en el Parlamento.
