Editorial: Tras el año más caliente de la historia, la COP30 quedó debiendo mucho (otra vez)

La COP30 no avanzó hacia el fin de los hidrocarburos como fuente de energía, pero alcanzó otros acuerdos. El riesgo es que los lentos logros diplomáticos sean superados por la aceleración del calentamiento global

