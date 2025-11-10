El Mundo

Sin Trump, Lula abre la COP30 en Amazonía con un llamado contra el ‘negacionismo’

Conozca lo que dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la conferencia climática COP30.

Por AFP
El presidente de Brasil Lula Da Silva buscará retomar este noviembre de 2025 el protagonismo que supo tener su país en las cumbres climáticas.
El evento se extenderá hasta el 21 de noviembre en Belém, Brasil. (Ricardo Stuckert / PR / Wikicommons/La Nación)







AFP

