COP30: Brasil lanza fondo para proteger bosques tropicales en el mundo mientras calor en la cumbre da su mensaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio el ejemplo, al prescindir de su “corbata de la suerte” con los colores de la bandera brasileña, que suele lucir en la mayoría de sus compromisos internacionales.

Belém, Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este jueves un fondo para proteger los bosques tropicales del mundo, como la Amazonía, en el primer día de la cumbre de líderes previa a la COP30 de la ONU en la ciudad de Belém.

Este fondo de inversiones, que tiene la ambición de captar 125.000 millones de dólares entre gobiernos e inversores privados, será uno de los “principales resultados concretos” de la COP30 contra el cambio climático, dijo Lula.

La diplomacia se quitó por una vez la corbata en la cumbre de líderes mundiales en Belém, donde el calor y la humedad amazónicos dejaron imágenes de muchos invitados sin este tradicional accesorio protocolar.

LEA MÁS: Lula confirma su candidatura a un cuarto mandato en Brasil

Frente a una imponente fotografía aérea del río Amazonas, Lula recibió sonriente y a veces con efusivos abrazos a una treintena de jefes de Estado y de gobierno para la cumbre, que antecede a las negociaciones de la conferencia climática (10-21 de noviembre).

Con temperaturas por encima de los 30 ºC en esta ciudad fluvial enclavada en la mayor selva tropical del mundo, Brasil propuso un código de vestimenta inusual en la alta diplomacia: corbatas no obligatorias.

Lula dio el ejemplo, al prescindir de su “corbata de la suerte” con los colores de la bandera brasileña, que suele lucir en la mayoría de sus compromisos internacionales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y los presidentes de Finlandia, Chile, Mozambique y Colombia, entre otros, también optaron por el cuello abierto.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, fue más lejos: se quitó la corbata frente al propio Lula, al parecer atendiendo la sugerencia del anfitrión brasileño.

“Será una COP sin corbata”, dijo en octubre André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, que celebró que eso daría a la cita “una cierta informalidad brasileña”.

LEA MÁS: COP30: el dinero para el clima está esperando; América Latina solo debe saber pedirlo

No obstante, todos los espacios en el Parque de la Ciudad, donde se realiza la cumbre, cuentan con climatización. Brasil se comprometió a compensar todas las emisiones de carbono generadas por esta infraestructura.