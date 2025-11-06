El Mundo

COP30: Brasil lanza fondo para proteger bosques tropicales en el mundo mientras calor en la cumbre da su mensaje

Desde Belém y sin corbata, Lula da Silva presentó un fondo de $125.000 millones para proteger bosques como la Amazonía antes de la COP30 de la ONU.

Por AFP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa durante la 47.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur este 27 de octubre. Fotografía:
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio el ejemplo, al prescindir de su “corbata de la suerte” con los colores de la bandera brasileña, que suele lucir en la mayoría de sus compromisos internacionales. (ARIF KARTONO/AFP)







COP30BrasilBelém
