Lula confirma su candidatura a un cuarto mandato en Brasil

Lula da Silva anunció que buscará un cuarto mandato en 2026 desde Yakarta, donde se encuentra en gira por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Por AFP
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva gestures during the meeting of the Council for Sustainable Economic and Social Development in Brasilia on August 5, 2025. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, afirmó Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil. (EVARISTO SA/AFP)







