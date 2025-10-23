Maracaná en venta: Gobierno de Río de Janeiro busca obtener más de $371 millones

La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj) aprobó este 22 de octubre una nueva versión del Proyecto de Ley Complementar 40/2025, el cual autoriza la venta de 62 propiedades estatales.

Entre los inmuebles incluidos destacan el Complejo Deportivo del Maracaná y la Aldeia Maracaná, localizados en la zona norte de la capital fluminense.

Inicialmente, el proyecto contemplaba la venta de 48 propiedades. Sin embargo, tras las modificaciones introducidas por diputados durante la reunión de la CCJ, se retiraron 16 bienes, pero se añadieron otros 30.

El presidente de la CCJ, Rodrigo Amorim, estimó que la posible venta del estadio junto con el área donde se ubica la Aldeia podría generar más de $371 millones. Según indicó, el valor final dependerá del mercado, aunque subrayó que el objetivo principal no es solo generar ingresos, sino también evitar costos derivados del abandono de estos espacios y reactivarlos con uso productivo.

La propuesta aún debe pasar por votación en el plenario de la Alerj, donde podrían añadirse nuevas enmiendas para incluir o excluir inmuebles de la lista.

La actualización del proyecto fue respaldada por un informe técnico coordinado por el diputado Alexandre Knoploch (PL). Este grupo realizó inspecciones a los inmuebles originalmente incluidos por el Ejecutivo.

Tras la evaluación, se recomendó retirar 12 propiedades con uso público activo, entre ellas:

Escuela de Música Villa-Lobos

Casa Nem

Escolinha de Artes do Brasil

Casa Almerinda Gama

Además, otros cuatro inmuebles salieron de la lista por solicitud de diputados no integrantes de la CCJ. Entre ellos, el Complejo Deportivo Caio Martins, en Niterói, la sede de la Federación de Favelas del Estado de Río (Faferj), un edificio del Iaserj y el Ciep Esther Botelho, en Cantagalo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.