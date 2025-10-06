Lula pide a Trump eliminar aranceles contra Brasil en llamada telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 50 % a productos brasileños, en protesta por el juicio contra Jair Bolsonaro impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En una carta pública, Trump calificó el proceso judicial como una "vergüenza internacional".

Brasilia, Brasil. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, urgió a su par estadounidense Donald Trump, a eliminar los aranceles punitivos contra Brasil durante la primera llamada telefónica desde que el multimillonario volvió a la Casa Blanca.

Después de meses de confrontación, Lula y Trump conversaron durante 30 minutos en un “tono amistoso”, indicó la presidencia brasileña en un comunicado.

Lula pidió “la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas”.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos es objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Además, Estados Unidos impuso sanciones consulares y financieras a altos funcionarios, en especial al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, condenado el mes pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Lula y Trump intercambiaron teléfonos para establecer una “vía de comunicación directa” y acordaron reunirse personalmente “en breve”. (EVARISTO SA/AFP)

El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, dijo a periodistas que el encuentro telefónico “fue positivo” desde el punto de vista económico, sin dar más detalles.

La videollamada se gestó luego de que Lula y Trump se cruzaran el mes pasado en la Asamblea General de la ONU y ambos mandatarios dieran cuenta de una buena “química”.

Según la presidencia brasileña, Lula y Trump intercambiaron teléfonos para establecer una “vía de comunicación directa” y acordaron reunirse personalmente “en breve”. El mandatario brasileño sugirió la posibilidad de una cita al margen de la cumbre de la Asean, en Malasia, este mes.

Es la primera vez que Lula y Trump conversan tras el regreso al poder del republicano en enero, y especialmente luego de la crisis diplomática y comercial desatada por la imposición de aranceles a los productos brasileños.