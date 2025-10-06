El Mundo

Lula pide a Trump eliminar aranceles contra Brasil en llamada telefónica

Lula da Silva instó a Donald Trump a retirar los aranceles del 50% sobre productos brasileños en su primera conversación desde el regreso del republicano.

Por AFP
Montaje con Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en escenarios distintos, en contexto de anuncio de aranceles de EE. UU. contra Brasil por juicio a Jair Bolsonaro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 50 % a productos brasileños, en protesta por el juicio contra Jair Bolsonaro impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En una carta pública, Trump calificó el proceso judicial como una "vergüenza internacional". (Imagen generada por IA/Archivo /Imagen generada por IA/Archivo)







AFP

AFP

