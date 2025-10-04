El Mundo

Brasil enciende alertas por intoxicaciones con bebidas adulteradas

El origen del alcohol adulterado es desconocido y la policía federal dijo esta semana que estaba investigando un posible vínculo con el crimen organizado

Por AFP
Brasil enciende alarmas por una ola de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas que pueden ser mortales.
Brasil enciende alarmas por una ola de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas que pueden ser mortales.







