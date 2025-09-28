El Mundo

Trabajadores de Toyota aprueban despidos tras destrucción de fábrica en Brasil

Una tormenta detuvo la producción de Toyota en Brasil. Tres fábricas quedaron inactivas y el futuro de sus modelos estrella ahora es incierto

Por O Globo / Brasil / GDA
La producción en todas las plantas de Toyota en Brasil fue suspendida por daños en la fábrica de motores en Porto Feliz.
La producción en todas las plantas de Toyota en Brasil fue suspendida por daños en la fábrica de motores en Porto Feliz. (O Globo/Toyota)







notas iaSUCToyotaFábrica ToyotaBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

