Trabajadores de Toyota aprueban despidos tras destrucción de fábrica en Brasil

La producción en todas las plantas de Toyota en Brasil fue suspendida por daños en la fábrica de motores en Porto Feliz.

La planta de Toyota en Sorocaba, Brasil, iniciará un proceso de despidos a partir del 21 de octubre.

La medida fue aprobada por 96% de los trabajadores durante una asamblea virtual organizada por el Sindicato de Metalúrgicos de Sorocaba y Región.

La decisión llega luego de que un fuerte temporal destruyó la planta de motores ubicada en Porto Feliz (SP), lo que obligó a la marca japonesa a interrumpir toda su producción en Brasil.

Votación masiva y vacaciones forzadas

De los 4.492 trabajadores habilitados para votar, un total de 3.709 participaron en la elección. Desde el 1.° de octubre, la planta de Sorocaba, donde se ensamblan los modelos Corolla Cross y Yaris, entrará en un período de vacaciones emergenciales por 20 días.

Posteriormente, se extenderá por 30 días, con posibilidad de prórroga mensual hasta por 150 días. Esta medida permite la suspensión temporal del contrato laboral o la reducción de la jornada y el salario, sin necesidad de realizar despidos definitivos.

Durante el período, Toyota aseguró que mantendrá el salario neto completo para todos los trabajadores.

Fábricas paralizadas en tres ciudades

Además de Sorocaba, otras dos fábricas de Toyota también se encuentran sin actividad:

Porto Feliz (SP): Planta de motores destruida por el temporal

Planta de motores destruida por el temporal Indaiatuba (SP): Ensambla el modelo Corolla

Las votaciones de layoff para las plantas de Porto Feliz e Indaiatuba continuaban y los resultados se esperaban para el lunes 29 de setiembre.

Temporal dejó a Toyota sin motores

La planta de Porto Feliz resultó gravemente dañada por un temporal que azotó la región el lunes 22 de setiembre. Las ráfagas de viento alcanzaron los 90 km/h, lo que provocó el destecho de estructuras y el vuelco de un automóvil, según reportó la Defensa Civil local.

Toyota informó que no hubo víctimas mortales ni heridos graves, pero advirtió que la reparación de la planta tomará meses. Como consecuencia directa, el lanzamiento del nuevo Yaris Cross sufrirá un nuevo retraso.

