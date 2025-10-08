Toyota ya fijó la fecha para volver a fabricar los modelos de Corolla en Brasil

Toyota reactivará en noviembre la producción de sus modelos híbridos en Brasil tras explosión. Las versiones a combustión regresarán en 2026. AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP)

La empresa Toyota anunció que volverá a fabricar en Brasil los modelos Corolla y Corolla Cross a partir del 3 de noviembre, tras un mes de inactividad forzada.

La pausa ocurrió luego de una microexplosión en la planta de motores de Porto Feliz, en el estado de São Paulo, que obligó a cerrar también las plantas de Sorocaba e Indaiatuba.

La marca japonesa explicó que las primeras unidades que se producirán serán las versiones híbridas, debido a que utilizan un motor 1.8 importado desde Japón. Esto permitió evitar retrasos adicionales, ya que la producción brasileña de propulsores sigue paralizada.

La planta de Porto Feliz permanecerá cerrada por tiempo indefinido. Toyota informó que el personal técnico trabaja en la evaluación del estado de los equipos y su posible traslado temporal a otras instalaciones.

El regreso a la producción se hará en fases. Las plantas de Sorocaba e Indaiatuba retomarán operaciones para ensamblar versiones híbridas. Sorocaba operará con tres turnos e Indaiatuba en dos, igual que antes de la emergencia.

Durante noviembre y diciembre, el ritmo de producción será acelerado con el objetivo de compensar el mes y medio de paralización, que inició el 23 de setiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre.

Segunda fase: versiones a combustión y exportación

Toyota planea una segunda etapa de producción desde enero de 2026, en la que reactivará la fabricación de las versiones con motores a combustión del Corolla, Corolla Cross y del Yaris hatch destinado a la exportación.

Para cumplir con ese cronograma, la compañía importará los motores. La producción completa se normalizaría en febrero de 2026.

Gracias al plan de reactivación, Toyota no aplicará suspensión de contratos laborales (layoff) en las plantas de Sorocaba e Indaiatuba. Todos los trabajadores fueron enviados a vacaciones emergenciales hasta el 20 de octubre y volverán a labores el 21 de octubre.

Actualmente, la planta de Sorocaba cuenta con 5.800 empleados y Indaiatuba con 1.500. En Porto Feliz, donde continúa el despido sin plazo fijo, hay 800 trabajadores.

Yaris Cross sin fecha confirmada

Pese al reinicio paulatino de operaciones, Toyota confirmó que el lanzamiento del Yaris Cross, uno de los modelos más esperados de la marca, sigue “en preparación” y aún no tiene fecha oficial de estreno.