Toyota ya fijó la fecha para volver a fabricar los modelos de Corolla en Brasil

Toyota ya fijó la fecha para reactivar la producción de sus modelos Corolla, Corolla Cross y Yaris en Brasil. Conozca cuál regresa primero y qué pasará con el resto

Por O Globo / Brasil / GDA
Toyota reactivará en noviembre la producción de sus modelos híbridos en Brasil tras explosión. Las versiones a combustión regresarán en 2026.
Toyota reactivará en noviembre la producción de sus modelos híbridos en Brasil tras explosión. Las versiones a combustión regresarán en 2026. AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP) (YASUYOSHI CHIBA/AFP)







O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

