El Mundo

Resurge en la COP30 el frente global para eliminar las energías fósiles

Líderes mundiales reactivan en la COP30 el llamado para eliminar gradualmente las energías fósiles y frenar la deforestación en la Amazonía

EscucharEscuchar
Por AFP
(De izquierda a derecha) El presidente de Chile, Gabriel Boric; el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el gobernador de Pará, Hélder Barbalho, posan para la foto oficial de la Cumbre de Líderes previa a la conferencia climática COP30 de la ONU en Belém, estado de Pará, Brasil, este 7 de noviembre. Fotografía:
(De izquierda a derecha) El presidente de Chile, Gabriel Boric; el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el gobernador de Pará, Hélder Barbalho, posan para la foto oficial de la Cumbre de Líderes previa a la conferencia climática COP30 de la ONU en Belém, estado de Pará, Brasil, este 7 de noviembre. Fotografía: (PABLO PORCIUNCULA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
COP30BelémEnergías fósilesCambio climáticoLuiz Inácio Lula da Silva
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.