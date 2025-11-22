El Mundo

Estos son los 5 principales logros de la COP30 en Brasil

La COP30 en Belém cerró con consensos clave sobre adaptación climática, tensiones comerciales y esfuerzos reducir el uso de combustibles fósiles. Vea los puntos más importantes de la conferencia.

Por AFP
Un llamado a proteger la Amazonía
Delegados de distintos países participaron en las últimas sesiones de negociación de la COP30 en Belém, donde se aprobaron resoluciones clave para acelerar la acción climática global. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)







AFP

