El Mundo

La COP30 enfrenta presión en las calles: miles piden proteger la Amazonía y reducir emisiones

Unos 50.000 manifestantes, incluyendo indígenas amazónicos, marcharon en Belém para presionar a los negociadores de la COP30 por la Amazonía

EscucharEscuchar
Por AFP
Activistas portan una enorme pancarta con el lema "Nuestro futuro no está en venta" durante la denominada "Gran Marcha Popular", celebrada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém, estado de Pará, Brasil, el 15 de noviembre de 2025.
Activistas portan una enorme pancarta con el lema "Nuestro futuro no está en venta" durante la denominada "Gran Marcha Popular", celebrada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém, estado de Pará, Brasil, el 15 de noviembre de 2025. (IVAN PISARENKO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BelémMarchaCOP30
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.