Editorial

Editorial: ‘Ticos con corona’: la cruel insensibilidad de Marta Esquivel

Basta un mínimo de sentido humano para ponerse en el lugar de quienes, por la falta de diagnósticos o tratamientos, y sin ingresos que les permitan pagar la atención que la CCSS no les provee, hacen valer su derecho a la salud por vías judiciales

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Por La Nación
Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026.
Marta Esquivel sabe perfectamente que todos los costarricenses podemos acudir a la Sala Constitucional, de la que fue magistrada suplente. No es un privilegio, sino un derecho. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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