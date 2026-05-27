El País

14.500 pacientes que requieren cirugía engrosaron listas de espera de la CCSS en último año: Deben aguardar 441 días en promedio para ser intervenidos

En marzo del año anterior, 190.076 asegurados aguardaban por una cirugía en la CCSS. En abril del 2026, la cifra llegó a 204.622.

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Huega de empleados de CCSS
En las listas de espera de la CCSS hay pacientes que deben esperar hasta 10 años por atención. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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CCSSListas de espera
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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