14.500 pacientes que requieren cirugía engrosaron listas de espera de la CCSS en último año: Deben aguardar 441 días en promedio para ser intervenidos

En las listas de espera de la CCSS hay pacientes que deben esperar hasta 10 años por atención.

En el término de un año, 14.500 pacientes que requieren una cirugía se sumaron al calvario de las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A marzo del 2026, un total de 204.622 personas aguardaban por una intervención quirúrgica en los centros médicos estatales con esperas promedio de 441 días, que en los casos extremos pueden llegar hasta 544 días.

Un año antes, había 190.076 asegurados en esta situación. En ese momento, el tiempo promedio de espera era de 428 días, o sea, 13 días menos que en la actualidad.

Datos proporcionados por el Área de Estadística de Salud de la Gerencia Médica de la CCSS indican que las cirugías por las que más tiempo esperan los pacientes son las de Ortopedia. En esa especialidad, hay 34.382 casos pendientes y los procedimientos demoran hasta 564 días.

La segunda especialidad con plazos más largos es Cirugía general. Para marzo, 54.198 personas tenían que esperar 535 días para que les realicen la intervención.

Por otra parte, en Oncología Quirúrgica hay actualmente 1.296 asegurados que tienen que esperar, en promedio, 135 días para que les realicen una cirugía.

La situación se replica en los procedimientos ambulatorios y consultas con especialistas.

Frente a este panorama, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, sostuvo que es imposible reducir las listas de espera.

En declaraciones a La Nación, Taylor manifestó que aunque se trabaja en estrategias para enfrentar la problemática, ella prefiere hablar de manejar las listas y no de reducirlas.

“Porque es imposible reducirlas. Por más que usted atienda ese personal, todos los días nos llegan pacientes al servicio de emergencias con traumas, complejidades, con situaciones muy riesgosas.

“De alguna manera, el (paciente) que está en consulta externa deja de ser atendido porque yo necesito reforzar el personal del área de emergencias. Hay que hablar de administración de listas de espera. Sí o sí con estrategias que me reduzcan los números importantes”, señaló la jerarca el pasado 5 de mayo.

Taylor admitió que la situación de las listas de espera es crítica en todo el país, especialmente en Ortopedia, pues Costa Rica solo cuenta con tres médicos expertos en columna.

De hecho, la crisis de especialistas es uno de los factores críticos que influye en las largas listas de espera. Así lo concluyó un informe de la Auditoría Interna de la CCSS de noviembre del 2025. En ese momento, se reveló que había un faltante de 439 médicos de ese tipo.

Por otra parte, la presidenta de la CCSS admitió que en la actualidad se está trabajando en la atención de listas de espera del 2021 y que hace un año estaban con las del 2017.

Destacó que, ahora mismo, “los nodos (centros de salud que trabajan entre sí para optimizar la atención médica) están funcionando muy bien con el tema de pago por resultados”.

856.683 citas pendientes para procedimientos ambulatorios y más de 1.300 días por un cateterismo

Aunque los tiempos de espera para cirugías parecen muy amplios, el calvario resulta todavía mayor para otros asegurados que requieren procedimientos médicos ambulatorios.

Datos suministrados por la CCSS indican que los 206 pacientes de Cardiología que requieren un cateterismo deben esperar, en promedio 1.382 días, es decir más de tres años y siete meses para obtener una cita.

En total, la institución registra 856.683 citas pendientes para procedimientos ambulatorios.

Entre los afectados hay 5.014 personas que requieren un tamizaje de catarata: los usuarios tienen que esperar en promedio 635 días para ser atendidos.

En el mismo listado figuran 25.395 usuarios que deben esperar 417 días para que les realicen una colonoscopia.

‘A mi mamá le cambiaron la cita en ortopedia para el 2035′

Las demoras en atención de especialidades en consulta externa también es amplia. Datos de marzo de la CCSS indican que a ese momento había 362.356 citas pendientes con un promedio de 540 días de espera.

Quienes requieren una cita en Oftalmología deben esperar un promedio de 867 días. Sin embargo, en los casos más extremos el plazo puede extenderse a 3.146 días, casi nueve años.

En Otorrinolaringología, el promedio de espera es de 797 días que pueden llegar a 3.060 días. Y en Ortopedia, los usuarios deben aguardar 740 días en promedio y llegar hasta 3.685 días, prácticamente 10 años, en el peor de los escenarios.

Estos números que parecen increíbles no son mito, sino realidad y María, hija de doña Alejandra, da garantía de ello.

Esta mujer, quien solicitó mantener su identidad protegida, relató que su mamá tenía tres años esperando una cita de Ortopedia que finalmente se llevaría a cabo en este 2026

No obstante, se llevó un trago amargo cuando la llamaron para avisarle que le reprogramaron su turno para el 30 de octubre del 2035, es decir, para dentro de nueve años.

“A mi mamá le generó más bien como gracia. Tenía la cita en junio de este año (...). Entonces, la llamaron para decirle que le tenían que cancelar la cita y reprogramársela sin decirle por qué.

“Ella pensó que se la iban a atrasar dos meses, pero se la cambiaron para el 2035 de forma inexplicable. Ya había hecho una lista de espera y ahora la metieron a otra”, comentó María.

Una asegurada contó que a su mamá le pasaron una cita de junio del 2026 en la especialidad de Ortopedia, para octubre del 2035 sin explicación. Así aparece el turno en el EDUS de la paciente. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué hace la CCSS para paliar las largas listas de espera?

A inicios de mayo, la Junta Directiva de la CCSS aprobó el plan que implementará en los próximos cuatro años para reducir las listas de espera.

El órgano colegiado avaló la propuesta que establece, entre otras cosas, mecanismos para distribuir los recursos y un aprovechamiento de herramientas tecnológicas para lograr que los servicios se presten de forma más equitativa.

Mónica Taylor, jerarca de la institución, comentó que con este plan se busca depurar constantemente las listas de espera y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento.

Para ello, según indicó, se incluirían sistemas automatizados de contacto con pacientes, que contribuirán a mantener información actualizada.

En esa ocasión, el exgerente médico de la CCSS y hoy ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, afirmó que la intención de la estrategia es reducir de forma sostenida el rezago acumulado en las tres líneas principales: cirugía, consulta externa especializada y procedimientos diagnósticos.

“Estamos planteando un modelo operativo técnicamente validado que combina la optimización de la jornada ordinaria con intervenciones extraordinarias estratégicas, para maximizar la atención sin comprometer la calidad de los servicios”, explicó esa vez.