El País

Listas de espera: ¿Qué pasará con las cirugías tras la última decisión de la CCSS?

Autoridades de la CCSS extendieron el uso de jornadas de producción mientras consolidan el modelo de pago final.

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Por Yucsiany Salazar
Quirófano con personal operando vestidos de verde, con grandes microscopios
La CCSS tomó una decisión para atender las listas de espera mientras avanza hacia un nuevo modelo de pago. (Cortesía CCSS /Foto:)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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