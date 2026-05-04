Listas de espera: ¿Qué pasará con las cirugías tras la última decisión de la CCSS?

La CCSS tomó una decisión para atender las listas de espera mientras avanza hacia un nuevo modelo de pago.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó una extensión reglamentaria por seis meses para mantener activos los proyectos de atención de listas de espera.

La medida garantiza la continuidad de las denominadas jornadas de producción —mecanismo para realizar procedimientos médicos y cirugías en tiempo extraordinario—, lo que evitará la interrupción de las intervenciones programadas mientras la institución transita hacia un nuevo esquema de pago.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la entidad, explicó que la prórroga del transitorio al artículo 28 del Reglamento de Pago Excepcional por Resultados faculta la ejecución de estos proyectos por un período de seis meses. Según la jerarca, existe la posibilidad de ampliar este plazo por otros seis meses adicionales para implementar de manera progresiva el nuevo modelo normativo.

“La institución debe garantizar que las atenciones no se detengan mientras avanzamos en un proceso ordenado de transición hacia un modelo más robusto y sostenible”, subrayó Taylor.

Por su parte, Alexander Sánchez, gerente médico de la CCSS, detalló que la extensión mantiene operativas las jornadas de producción, que hoy representan la vía principal para abordar el exceso de pacientes fuera del horario ordinario.

Según Sánchez, sin esta prórroga, se habrían suspendido las intervenciones ya calendarizadas, impactando directamente a los usuarios que aguardan en los centros hospitalarios del país.

Enue Arrieta Espinoza, coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), señaló que la reforma funciona como un “puente” para evitar vacíos en la prestación de servicios. El doctor aclaró que el proceso facilita la migración de las especialidades médicas hacia el pago por resultados sin comprometer la atención de los casos de mediana y baja complejidad.

Al finalizar el plazo de prórroga, el nuevo modelo de pago será el único mecanismo vigente. Por otro lado, Sánchez agregó que este martes 5 de mayo presentarán ante el máximo órgano de la institución el plan de abordaje integral para la atención de las listas de espera, que incluye la metodología de cálculo desarrollada por las gerencias Médica, Administrativa y Financiera.

Cifras en espera

La situación de las listas de espera en el país muestra una alta demanda de servicios. A noviembre de 2025, la consulta externa con especialistas registraba a 343.048 personas, de las cuales 180.000 aguardaban por una valoración en áreas quirúrgicas. El tiempo de espera promedio para estas citas se situó en 567 días, lo que equivale aproximadamente a un año y siete meses.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, el registro contabilizó a 199.453 personas en espera, con un tiempo promedio de respuesta de 430 días. Por otro lado, los datos de exámenes diagnósticos a marzo anterior señalaron que 723.156 personas aguardaban por estas pruebas.

Las autoridades recordaron que un mismo paciente puede figurar en varios registros si requiere múltiples consultas, exámenes o procedimientos simultáneos.