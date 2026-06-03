Editorial

Editorial: Sin nuevos impuestos, el ajuste debe empezar por el Estado

El verdadero reto es contener el gasto improductivo, ordenar la deuda, revisar exoneraciones, combatir evasión y proteger la inversión social eficaz

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Por La Nación
Billetes de diferentes denominaciones del colón costarricense ordenados en fila, utilizados para representar la distribución del ingreso por quintiles según la Enigh 2024 y el peso de los hogares de clase media en Costa Rica.
La lucha contra la evasión y la elusión se impone como prioridad en esta coyuntura. (Shutterstock /Shutterstock)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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