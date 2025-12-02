Editorial

Editorial: ¿Por qué las carreteras en Costa Rica nacen con sobreprecio incorporado en su ADN?

Mientras la preingeniería en las obras públicas siga siendo opcional, se repetirá un método diseñado para fracasar y las constructoras podrán seguir reclamando millones por demoras originadas en la ineficiencia estatal. Los ciudadanos ya vemos como normales los atrasos de meses o años, mientras los sobrecostos se siguen cargando, sin pudor, a los bolsillos de todos

Por La Nación
La ampliación de la carretera Limonal–Barranca se inició en 2020 y quedó paralizada en 2022, cuando el consorcio H Solís-Estrella solicitó el finiquito del contrato alegando imposibilidad de continuar por falta de expropiaciones, reubicaciones de servicios y deficiencias en los diseños, es decir, una clara ausencia de preingeniería. (Rafael Pacheco Granados)







