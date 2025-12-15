Editorial

Editorial: Pérdidas históricas, metas rebajadas, presiones y débil gobernanza en el INS

La cadena de deficiencias en el manejo interno del INS permite concluir que la institución requiere una despolitización de su cúpula. Al ya enmarañado escenario, se suma ahora la denuncia de presiones del presidente Rodrigo Chaves a la exjerarca Mónica Araya

Por La Nación
La Sugese determinó que las pérdidas más preocupantes del INS se concentran en los seguros de Salud (¢8.940 millones), Incendio (¢5.993 millones) y Automóviles (¢170 millones). (Rafael Pacheco Granados)







