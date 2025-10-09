Economía

Sentencia obliga al INS a corregir reporte de ganancias del 2024; debe revertir más de ¢20.000 millones

Sentencia le da la razón a la Sugese

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos y Mónica Cerdas Gómez
Oficias centrales del INS
El Tribunal de Apelaciones rechazó la medida del INS que buscaba frenar un ajuste contable millonario en sus estados financieros de 2024, ordenado por la Sugese. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INSSugeseTomas Soley
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.