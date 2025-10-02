Política

Gobierno suspende por 20 días a la presidenta del INS Gabriela Chacón; este fue el motivo

La decisión la tomó el Consejo de Gobierno tras orden de la Contraloría

Por Esteban Oviedo
Este 1.° de octubre, el Consejo de Gobierno suspendió por 20 días, sin goce de salario, a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón Fernández.
Gabriela Chacón Fernández, presidenta del INS. (Alonso Tenorio)







