Editorial

Editorial: Ola de amenazas en universidades y colegios

Recientes anuncios de supuestos ataques a centros de enseñanza han generado miedo, desconfianza y alteraciones en la dinámica educativa. Los hechos, que ya constituyen una alarmante tendencia, exigen un abordaje urgente, articulado y estratégico

EscucharEscuchar
Por La Nación
Estudiantes fueron evacuados, sede central en Cartago.
El viernes 14 de noviembre, tras la amenaza de ataque armado, el Tec evacuó todos sus campus y sedes. (Shanaya Johnson/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
educación públicauniversidadesamenazas de bombaOIJFuerza Pública
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.