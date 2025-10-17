Amenaza obliga a evacuar a todos los estudiantes del Liceo de Santo Domingo

Los estudiantes fueron llevados hacia el polideportivo de Santo Domingo.

Una amenaza de tiroteo obligó a evacuar, este viernes, a todos los estudiantes del Liceo de Santo Domingo, en Heredia.

“Recibieron un correo con una amenaza; se activa el protocolo de tiroteo. Por hoy se suspenden lecciones”, informó la Dirección Regional de Heredia del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según se observa en videos publicados en redes sociales, los alumnos fueron evacuados hacia el polideportivo de Santo Domingo.

Alrededor de las 11 a. m., la institución pidió a los padres acudir a recoger a sus hijos.

Además, el Liceo canceló una actividad denominada, “Proyecto del día por tu Cole”, que se iba a desarrollar el sábado.