Editorial: Maraña de cables, una bomba de tiempo

Más allá de la contaminación visual, el caos del cableado aéreo compromete la seguridad de peatones, conductores y viviendas. Este problema no puede seguir creciendo sin control, sobre todo porque con la llegada de la red 5G, algunas frecuencias requerirán la instalación de fibra óptica y utilizarán los mismos postes

Rollos de cables en los postes
No podemos resignarnos a que los nudos, excesos y rollos de cableado eléctrico, de Internet y televisión por cable, sigan ahí de por vida.







