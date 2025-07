Cables en postes, desorden y contaminación visual

Es preocupante la creciente saturación de los postes del tendido eléctrico en la Gran Área Metropolitana, provocada por la instalación desordenada y excesiva de cables por parte de las empresas de televisión por cable y telecomunicaciones (servicio de Internet).

Día con día, es más evidente el deterioro visual y estructural de estos postes, muchos de los cuales presentan una carga que supera con creces lo razonable y lo seguro. A esto se suma el abandono de cableado obsoleto o sin uso, que permanece colgado sin control ni mantenimiento alguno, lo que afecta no solo la estética, sino que es un riesgo potencial para la seguridad de peatones, vehículos y viviendas cercanas.

Es evidente la falta de fiscalización y regulación por parte de las autoridades competentes, así como la falta de responsabilidad de algunas de estas empresas que no respetan límites técnicos ni lineamientos de ordenamiento urbano. Urge la acción conjunta de Sutel, los gobiernos locales y las empresas distribuidoras de energía para establecer un control riguroso sobre el uso de la infraestructura de los postes.

Una política pública debe exigir el retiro del cableado en desuso, limitar técnicamente la cantidad de instalaciones por poste y obligar a las empresas a compartir infraestructura de manera ordenada.

La ciudadanía no debe seguir siendo rehén del desorden y la contaminación visual que generan estas prácticas.

Guillermo Rivero González, Desamparados

Desafiliación

El 24 de junio presenté mi solicitud de desafiliación inmediata a Medismart, pues me di cuenta de que los supuestos descuentos que ofrecen no cumplen con lo esperado. En una farmacia que hace descuentos con este programa me dijeron que a algunos medicamentos se les sube el precio base antes de aplicar el descuento. Y los precios en la farmacia del propio Hospital Metropolitano, al cual pertenece este programa, son más altos que en otras cadenas aun luego de aplicar el descuento.

A pesar de mi solicitud de desafiliación presentada, me siguen cobrando la mensualidad. He hecho varias llamadas y quienes atienden solo ponen pretextos. Pido a esta empresa que proceda con mi desafiliación inmediata, según mi solicitud N.° 07196324.

Mauricio Solano Con, Montes de Oca

Desconsideración

Es increíble que no se respete al adulto mayor. En el Banco Nacional de Heredia, frente al parque de los Ángeles, tenemos que esperar nuestro turno de atención junto a las personas jóvenes, sin que se tomen en cuenta nuestras debilidades.

Ana Felicia Quesada Kikut, San Francisco de Heredia

Rótulo y visibilidad

Desde hace un mes, el restaurante RostiPollos en Guadalupe colocó un rótulo que impide la visibilidad a los vecinos que residimos en barrio Jiménez, al momento de salir de la urbanización. Se les solicitó por escrito que por favor movieran dicho rótulo al menos 2 metros para poder tener una visibilidad adecuada a la hora de realizar el giro con el vehículo. Esperamos que procedan con lo indicado.

Diego Jiménez Quesada, Guadalupe

Idioma inglés

En la actualidad, el dominio del inglés es una necesidad. Sin embargo, en muchas escuelas y colegios públicos del país el nivel de enseñanza de este idioma sigue siendo muy bajo, pues la materia está más enfocada en la teoría que en la práctica.

Esta situación pone en desventaja a miles de jóvenes que salen del sistema educativo público, ya que muy difícilmente puedan competir por becas o empleos porque no están lo suficientemente preparados en inglés.

Es urgente invertir en una enseñanza más moderna, con profesores capacitados, materiales actualizados y métodos interactivos. El inglés no puede seguir siendo un privilegio solo para los que pagan clases privadas.

Xochilt Ayerdis Valle, La Uruca

