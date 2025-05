Rollos de cables colgando de los postes: lamentable espectáculo

Concuerdo con los comentarios del ingeniero Víctor Fung sobre el exceso de rollos de cables colgantes dejados por las empresas cableras en los postes de las compañías eléctricas. Aparte del horrible aspecto estético, contaminación visual y ambiental, es síntoma de más situaciones. Una anarquía permitida por las instituciones estatales (ICE, CNFL, etc.), encargadas de reglamentar y velar por el buen uso de los recursos públicos y una ineficiencia operativa y económica de las cableras, que les endosan los altos costos de esos rollos de cables a sus clientes, pues son kilómetros de cables desperdiciados y mal utilizados. No hay “excusas” válidas, como que son ”reservas de cable”, pues de seguro hay formas eficientes de evitar este desperdicio y contaminación visual que tan mal adorna el paisaje costarricense.

Fernando E. Feoli A., Moravia

Farmacia La Bomba

El 18 de abril, compré a través de la app de farmacia La Bomba dos cajas de un medicamento, el cual tiene plan paciente. Por ello, debían enviar una tercera caja como regalía. Por un error del sistema, el medicamento fue despachado hasta el día siguiente desde la farmacia La Bomba en Llorente de Tibás, pero sin la regalía. El mensajero me dijo que la enviarían luego y, aunque he escrito varias veces al chat de la farmacia y me dicen que van a pasar el mensaje a la sucursal Llorente, sigo sin recibir el medicamento, y nadie me da respuesta. La factura es la 62300259010000000753.

Cristina Solís Solano, San Juan de Tibás

Deber de los bancos

Me parece excelente el proyecto de ley del diputado Óscar Izquierdo, ya que en dicho plan se obliga a los bancos a que, ante una denuncia de un cliente por una sustracción de dinero no autorizada, deben demostrar que hicieron todo lo posible por evitar la pérdida del dinero. De lo contrario, deberán devolvérselo al cliente. La carga de la prueba debe ser del banco y no del cliente. El banco debe cuidar el dinero de sus clientes por medio de controles eficientes.

Clever Antonio Calderón Rojas, La Uruca

Pensión anticipada

No hay duda de que los señores diputados van a resellar el veto que puso Rodrigo Chaves a la pensión anticipada de los oficiales del OIJ, bien merecida a los 55 años. Pero también se debe dar un reconocimiento a la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales para que se pensionen a los 60 años y no a los 65 actuales. Así, todos contentos, y un motivo más para encarar a la delincuencia.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

