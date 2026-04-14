Editorial

Editorial: La trilogía por la cual todos los demócratas del mundo celebran el resultado de las elecciones en Hungría

En 2014, Viktor Orbán fijó como una de sus metas ‘construir en Hungría un estado iliberal’; hoy, su contundente derrota le abre un nuevo horizonte al país con repercusiones globales. El triunfo de los demócratas húngaros es también un golpe al corazón ideológico y operativo de los movimientos autocráticos en diversas latitudes

EscucharEscuchar
Por La Nación
Peter Magyar y Viktor Orban. El primero obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de Hungría del 12 de abril 2026 y pone fin a 16 años de gobierno autocrático en Hungría
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (derecha), reconoció la derrota en las elecciones del domingo 12 de abril, frente a su rival conservador, Peter Magyar, quien prometió “un cambio del sistema”. (Archivo LN/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialHungríaViktor OrbánPeter MagyarUnión EuropeaUEUcraniaPutinZelenski
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.