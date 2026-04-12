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Elecciones en Hungría: ¿Qué significa para el mundo el posible adiós de Viktor Orbán?

Hungría decide este domingo entre la continuidad de Viktor Orbán o el cambio de Péter Magyar.

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Por AFP
Una mujer deposita su voto en un centro electoral en Solymar, a 20 kilómetros de Budapest, durante las elecciones generales en Hungría, el 12 de abril de 2026. La participación en los comicios parlamentarios, seguidos de cerca, alcanzó un récord del 54% al mediodía.
Una mujer deposita su voto en un centro electoral en Solymar, a 20 kilómetros de Budapest, durante las elecciones generales en Hungría, el 12 de abril de 2026. La participación en los comicios parlamentarios, seguidos de cerca, alcanzó un récord del 54% al mediodía. (FERENC ISZA/AFP)







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