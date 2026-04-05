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Por qué las elecciones en Hungría importan para Estados Unidos, Trump y la Unión Europea

Hungría bloquea la ayuda a Ucrania y estrecha lazos con potencias rivales

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Por AFP
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, pronuncia un discurso durante una conferencia titulada "La presidencia húngara de la UE en 2024, una historia de éxito", en el castillo de Buda el 20 de enero de 2025 en Budapest, Hungría.
Hungría se prepara para decidir si el primer ministro Viktor Orbán continuará en el poder, consolidando su modelo de “democracia iliberal” frente a la Unión Europea. (FERENC ISZA, Ferenc Isza/AFP/Ferenc Isza/AFP)







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