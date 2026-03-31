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La revolución que aún define a Hungría

Hungría conmemora cada marzo la Revolución de 1848, un acontecimiento que no solo cambió su historia, sino que dialoga con las luchas democráticas globales

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Por Ferdinand von Herold
El famoso puente Szechenyi, símbolo de Budapest, Hungría. Foto de 2025
El famoso puente Szechenyi, símbolo de Budapest, Hungría. Foto de 2025. (Shutterstock/Foto)







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HungríaFerdinand von HeroldRevolución húngara de 1848

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