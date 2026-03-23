Hungría habría transmitido información sensible de la UE a Rusia durante años, revela ‘The Washington Post’

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, pronuncia un discurso durante una conferencia titulada "La presidencia húngara de la UE en 2024, una historia de éxito", en el castillo de Buda el 20 de enero de 2025 en Budapest, Hungría.

Bruselas, Bélgica. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, se declaró este lunes “muy preocupada” por informaciones del Washington Post que sugieren que Hungría transmitió información sensible a Rusia durante años.

Según el periódico, el canciller húngaro, Peter Szijjarto, aprovecha regularmente las pausas durante las reuniones de alto nivel de la Unión Europea para llamar a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y mantenerlo informado de las discusiones.

Gracias a estas llamadas, “desde hace años, Rusia está de algún modo presente en cada reunión de la Unión Europea”, asegura el periódico estadounidense, citando a una fuente anónima.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, condenó la denuncia y sugirió que su ministro habría sido objeto de escuchas telefónicas.

“Espiar a un miembro del gobierno es un ataque grave contra Hungría”, apuntó Orbán en Facebook, y dijo haber pedido una investigación.

Por su parte, Sijjarto comentó en Facebook que la denuncia de Washington Post no pasa de ser una “teoría de conspiración sin sentido”.

Una portavoz de la Comisión Europea, Anitta Hipper, comentó que la institución espera del gobierno húngaro “que aporte las aclaraciones necesarias”.

“Una relación de confianza entre los Estados miembros, así como entre estos y las instituciones, es fundamental para el buen funcionamiento de la UE”, agregó.

En tanto, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, comentó que la denuncia del Washington Post “no debería sorprender a nadie”.

En la última cumbre de la UE, hace una semana, Orban mantuvo el bloqueo a un paquete de ayuda a Ucrania por unos 90.000 millones de euros (más de 100.000 millones de dólares).