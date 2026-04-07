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Vicepresidente de Estados Unidos visita Hungría para apoyar a Viktor Orbán a pocos días de tensas elecciones

Las encuestas de institutos independientes pronostican una victoria aplastante para el partido Tisza del conservador proeuropeo Peter Magyar.

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Por AFP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Hungría para apoyar al primer ministro Viktor Orbán antes de las elecciones.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Hungría para apoyar al primer ministro Viktor Orbán antes de las elecciones. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)







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