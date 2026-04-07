El Mundo

La Casa Blanca desmiente que contemple utilizar armas nucleares en Irán

Vicepresidente JD Vance dijo en un discurso en Budapest que las fuerzas estadounidenses tienen armas que “hasta ahora no han decidido usar” en Irán.

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Por AFP
JD Vance se encuentra en Hungría apoyando a Viktor Orbán.
JD Vance se encuentra en Hungría apoyando a Viktor Orbán. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)







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