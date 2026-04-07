La Casa Blanca desmiente que contemple utilizar armas nucleares en Irán

Washington, Estados Unidos. La Casa Blanca negó este martes que contemple utilizar armas nucleares contra Irán, después de unas declaraciones del vicepresidente JD Vance en Budapest que fueron interpretadas en ese sentido.

Vance dijo en un discurso en Budapest, donde se encuentra de visita oficial, que las fuerzas estadounidenses tienen armas que “hasta ahora no han decidido usar” en Irán.

“Literalmente nada de lo que @VP dijo ‘da a entender’ eso, absolutos bufones”, reaccionó la Casa Blanca, ante comentarios publicados en una cuenta vinculada a la ex candidata demócrata Kamala Harris.

El presidente Donald Trump tiene la última palabra en el pulso con Irán, dijo la Casa Blanca, después de que el mandatario advirtiera previamente que “una civilización entera morirá” si Teherán no se atiene a sus exigencias.

“El régimen iraní tiene hasta las 8 p. m., hora del este, para estar a la altura del momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos”, dijo la portavoz Karoline Leavitt en un comunicado a la AFP, al ser consultada sobre si Trump sopesaba usar un arma nuclear y sobre un informe que señalaba que Irán había roto las negociaciones.

“Solo el presidente sabe en qué punto están las cosas y qué hará”, añadió.