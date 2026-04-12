El Mundo

Cae la ultraderecha en Hungría después de 16 años de predominio de Viktor Orbán

Viktor Orbán admite resultados “dolorosos” en Hungría. Tras 16 años de poder, un rival conservador promete cambiar el sistema.

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Por Julián Navarrete Silva y AFP
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, pronuncia un discurso durante una conferencia titulada "La presidencia húngara de la UE en 2024, una historia de éxito", en el castillo de Buda el 20 de enero de 2025 en Budapest, Hungría.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, reconoce derrota en jornada de elecciones de este domingo. (FERENC ISZA, Ferenc Isza/AFP/Ferenc Isza/AFP)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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