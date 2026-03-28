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La Guerra Fría nunca ha ardido tanto

Resulta irónico que, en esta nueva etapa de la perenne Guerra Fría, un individuo como Viktor Orbán sea, a la vez, el hombre de Washington y de Moscú

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Por Gina Montaner
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que considera que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, está en Rusia como representante de la UE para hablar con él sobre el conflicto en Ucrania.
Noticias recientes hablan acerca de los presuntos vínculos entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. (BERTRAND GUAY ANTON VAGANOV/AFP)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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