Editorial

Editorial: La total opacidad del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos

El gobierno se ha limitado a dar versiones parciales del documento, que mantiene en la penumbra. Lo que se sabe basta para generar enormes inquietudes sobre sus implicaciones para el país

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Por La Nación
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Los presidentes de Costa Rica y Estados Unidos estrechan manos al inicio de la cumbre "Escudo de las Américas", que tuvo lugar en Miami, Florida, a inicios de marzo. (SAUL LOEB/AFP)







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